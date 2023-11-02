وسائل إعلام لبنانية : طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أطراف ميس الجبل وبليدا وحولا والوزاني و تنفذ غارات على أطراف بلدات طير حرفا وشيحين واللبونة وعيتا الشعب في القطاع الغربي جنوب لبنان