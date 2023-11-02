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وسائل إعلام لبنانية : طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أطراف ميس الجبل وبليدا وحولا والوزاني و تنفذ غارات على أطراف بلدات طير حرفا وشيحين واللبونة وعيتا الشعب في القطاع الغربي جنوب لبنان

2023-11-02

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