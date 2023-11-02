المقداد: اللقاءات المقبلة على مستوى القمة عربياً وأفريقياً التي ستُعقد قريباً ستكون فرصة فريدة لتجديد مواقف الدول دعماً للحق الفلسطيني وللأمن والاستقرار في العالم