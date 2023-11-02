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المقداد: اللقاءات المقبلة على مستوى القمة عربياً وأفريقياً التي ستُعقد قريباً ستكون فرصة فريدة لتجديد مواقف الدول دعماً للحق الفلسطيني وللأمن والاستقرار في العالم

2023-11-02

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المتحدث باسم كتائب القسام: المقاومة الفلسطينية نفذت هجمة مضادة كبيرة مساء اليوم في محور شمال غرب مدينة غزة دمرت خلالها 6 دبابات وناقلتي جند

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