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عــاجــل المقاومة الفلسطينية تدمر بقذيفتي “الياسين105” دبابتين للعدو الإسرائيلي في محور شمال غرب غزة

وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مبنى الإسعاف والطوارئ في حي تل الهوى بغزة والذي يبعد نحو 100 م عن مستشفى القدس

2023-11-02

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المقاومة الفلسطينية تدمر بقذيفتي “الياسين105” دبابتين للعدو الإسرائيلي في محور شمال غرب غزة

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