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المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف بمسيرتين مفخختين مقر قيادة كتيبة للاحتلال الإسرائيلي في ثكنة زبدين

2023-11-02

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم مقر قيادة كتيبة الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بواسطة مسيرتين مفخختين محققة إصابات مباشرة فيه.

وذكرت المقاومة في بيان أن مقاتليها هاجموا بعد ظهر اليوم مقر قيادة كتيبة الاحتلال الإسرائيلي ‏في ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بواسطة مسيرتين انقضاضيتين هجوميتين مليئتين بكمية ‏كبيرة من المتفجرات.

وأكدت المقاومة في بيانها أن المسيرتين الهجوميتين أصابتا أهدافهما بدقة عالية داخل الثكنة المذكورة.

وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم أن مقاتليها استهدفوا منظومة تجسس تابعة للاحتلال الإسرائيلي في موقع العباد على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وتمت إصابتها مباشرة.

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