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عــاجــل المقاومة الفلسطينية تدمر بقذيفتي “الياسين105” دبابتين للعدو الإسرائيلي في محور شمال غرب غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل أحد جنوده خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ما يرفع عدد قتلاه خلال يومين إلى 19

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المقاومة الفلسطينية تدمر بقذيفتي “الياسين105” دبابتين للعدو الإسرائيلي في محور شمال غرب غزة

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