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عــاجــل المقاومة الفلسطينية تدمر بقذيفتي “الياسين105” دبابتين للعدو الإسرائيلي في محور شمال غرب غزة

وسائل إعلام لبنانية: طائرات العدو الإسرائيلي تستهدف أطراف بلدات طير حرفا وشيحين واللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان

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المقاومة الفلسطينية تدمر بقذيفتي “الياسين105” دبابتين للعدو الإسرائيلي في محور شمال غرب غزة

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