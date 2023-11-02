روسيا تحيي ذكرى مرور نصف قرن على إطلاق أول أقمارها البيولوجية إلى الفضاء

موسكو-سانا

أحيت الأكاديمية الروسية للعلوم في موسكو ذكرى مرور 50 عاماً على إطلاق أول قمر صناعي بيولوجي من أقمار “بيون” العلمية إلى الفضاء.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن مدير معهد المشكلات الطبية في الأكاديمية أوليغ أورلوف قوله: إنه تم تدشين نصب تذكاري بهذه المناسبة لأحد أقمار “بيون” الذي كان عبارة عن أول مركبة مطورة محلياً.

وأضاف أورلوف: إن “أقمار (بيون) ليس لها نظائر في العالم وساعدتنا بشكل كبير في تطوير المعرفة بمجال فيزيولوجيا الجاذبية”، مذكراً أن “برنامج تطوير هذه الأقمار كان له أهمية دولية كبيرة وشاركت فيه 13 دولة”.

وأشار أورلوف إلى أن المجلس العلمي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم يناقش حالياً تفاصيل مشاريع إطلاق أقمار “بيون إم” إلى الفضاء لاستخدامها كمختبرات مدارية علمية.

وأقمار “بيون” هي سلسلة من الأقمار الصناعية التي طورتها روسيا لإجراء الأبحاث العلمية البيولوجية في مدارات الأرض ودراسة تأثيرات انعدام الجاذبية وتأثيرات الإشعاعات الفضائية على الكائنات الحية، وتم إطلاق أول جهاز من هذا النوع إلى الفضاء عام 1973 وقضى 21 يوماً في المدار ثم عاد إلى الأرض.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc