انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الخامس لطب الأسنان في حلب

حلب-سانا

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الخامس لطب الأسنان الذي تقيمه نقابة أطباء الأسنان بحلب تحت شعار “طب الأسنان علم وعمل وفن وتميز”، ويستمر أربعة أيام في فندق شيراتون حلب.

وبين نقيب أطباء الأسنان في سورية الدكتور زكريا باشا في تصريح لمراسلة سانا أن النقابة تدعم تعزيز المستوى العلمي عند الأطباء عبر المؤتمرات والمحاضرات العلمية التي تقام في المحافظات لمواكبة التطور في مجال طب الأسنان على مستوى العالم، وللاطلاع على أحدث التجهيزات والمواد العلاجية الحديثة.

وأوضح رئيس فرع نقابة أطباء الأسنان بحلب الدكتور سامي عكش أن المؤتمر يضم 12 جلسة علمية تشمل 52 محاضرة، إضافة إلى ورشات عمل ودورات علمية تدريبية تخصصية في مجال زرع الأسنان والطعوم العظمية ومداواة الأسنان اللبية واستخدام الأشعة الرقمية في طب الأسنان وتدبير اضطرابات المفصل الفكي الصدغي.

وأشار عكش إلى أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات بين المشاركين وتقديم الأفكار والآراء والمقترحات التي تسهم في تطوير علومهم وعلمهم في مجال طب الأسنان، والتفاعل مع التكنولوجيا الرقمية وتقديم أفضل العلاجات.

ولفت عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب الدكتور ماهر خياطة إلى أهمية المؤتمر لمتابعة أهم التطورات في مجال طب الأسنان والارتقاء بالمهارات التطبيقية والعلمية للمشاركين.

ويرافق المؤتمر معرض لأحدث التجهيزات الطبية المتعلقة بتخصص طب الأسنان ووسائل المعالجة، حيث بينت رئيسة مجلس إدارة “الكنانة للمعارض” المنظمة

للمعرض كنانة علوش أنه تشارك أكثر من 25 شركة تعرض أحدث التجهيزات وأهم المواد في طب الأسنان.

بريوان محمد

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