المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون تجمعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق حي الزيتون بمدينة غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
العرض المسرحي السوري (نقيق) يحصد ثلاث جوائز في مهرجان الدن بسلطنة عمان
2023-11-01
إقبال مميز على الجناح السوري في بازار خيري بطوكيو
2023-11-01
الجالية السورية في الإمارات تكرم أبطال تحدي القراءة العربي في سورية
2023-11-01
في دبي… سورية تشارك في اجتماع تنسيقي لتحدي القراءة العربي القادم
2023-11-01
افتتاح سوق خيري دبلوماسي في طهران دعماً لنساء وأطفال غزة
2023-11-01
سورية: الكيان الإسرائيلي بارتكابه المجازر واتباعه سياسة الأرض المحروقة يظهر وجهه الفاشي
2023-11-01
المقداد ولافروف يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة
2023-10-31
محليات
إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين بعدد من الجهات التابعة لوزارة الصناعة
2023-11-02
وقفة تضامنية في تدمر دعماً لقطاع غزة
2023-11-02
تجهيز مكاتب السجل المدني في شهبا وصلخد والقريا بالسويداء بوحدات طاقة شمسية
2023-11-02
اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية برئاسة المهندس عرنوس يناقش سبل تعزيز دور المجالس المحلية في التنمية الريفية
2023-11-02
مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024
2023-11-02
مجموعة سياحية من سنغافورة والولايات المتحدة تزور مدينة بصرى الأثرية وتطلع على معالمها
2023-11-02
صناعة الفخار… مهنة تراثية يتولى أفراد وجمعيات مسؤولية نقلها للأجيال
2023-11-02
رياضة
نادي نصيب الرياضي.. أداء جيد ونتائج متميزة في البطولات المحلية
2023-11-02
منتخب سورية بكرة القدم للناشئات يفوز على نظيره السعودي ودياً
2023-11-01
فوز شهبا على دوما وتعادل العربي والكسوة في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم
2023-11-01
نادي شرطة حماة يحصد 6 ميداليات متنوعة في بطولة الدوري الممتاز للكاراتيه
2023-10-31
تحديد موعد بطولة وصل في الخامس عشر من الشهر القادم
2023-10-31
اختتام بطولة الجمهورية للملاكمة في طرطوس
2023-10-31
ميداليات متنوعة لسورية في البطولة العربية لرفع الأثقال بمصر
2023-10-31
اقتصاد
منح إجازة استثمار لمشروع في الصناعات المعدنية بقيمة 128 مليار ليرة
2023-11-02
16 ألف هكتار… مساحة المحاصيل المخطط زراعتها في حمص للموسم الحالي
2023-11-02
بدء زراعة الخضراوات الشتوية بالسويداء بخطة تقارب ثلاثة آلاف دونم
2023-11-02
ارتفاع أسعار النفط
2023-11-02
ارتفاع أسعار الذهب
2023-11-02
افتتاح الدورة الثالثة من معرض (البناء والتعمير) بحمص
2023-11-01
بمشاركة 60 شركة.. انطلاق ملتقى الشركات الخدمية (سيرفكس 2023)
2023-11-01
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية برئاسة المهندس عرنوس يناقش سبل تعزيز دور المجالس المحلية في التنمية الريفية
مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024
منح إجازة استثمار لمشروع في الصناعات المعدنية بقيمة 128 مليار ليرة
ضبط أسلحة بينها إسرائيلية وأمريكية بين محافظتي درعا والقنيطرة
الاحتلال يواصل مجازره في غزة والصحة الفلسطينية تحذر من كارثة
طقس اليوم.. الجو خريفي معتدل وغائم جزئياً بشكل عام
طوفان الأقصى في اليوم السابع والعشرين.. أبرز التطورات
المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون تجمعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق حي الزيتون بمدينة غزة
2023-11-02
2023-11-02
hadeil
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المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفتي “الياسين 105” آلية وجرافة للعدو الإسرائيلي في محور جنوب غزة
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الصليب الأحمر الدولي: المساعدات التي أدخلت إلى قطاع غزة غير كافية للاحتياجات الإنسانية المتفاقمة
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