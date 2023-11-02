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المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون تجمعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق حي الزيتون بمدينة غزة

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المقاومة الفلسطينية: أوقعنا قوة صهيونية راجلة في كمين محكم قرب فندق المشتل شمال غرب غزة واشتبكنا معها من مسافة صفر وحققنا إصابات مؤكدة فيها بين قتيل وجريح

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