الصليب الأحمر الدولي: المساعدات التي أدخلت إلى قطاع غزة غير كافية للاحتياجات الإنسانية المتفاقمة

موسكو-سانا

أعلنت المتحدثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدنى إيمان الطرابلسي أن جميع المساعدات التي أدخلت إلى قطاع غزة غير كافية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الضخمة التي تتفاقم كل يوم.

وأضافت الطرابلسي في حديثها مع سبوتنيك إن: “الوضع لم يتغير على مستوى الاحتياجات الإنسانية، بل حصل العكس حيث يوشك قطاع الصحة على الانهيار التام، نظراً لعدم وصول الوقود وبالتالي عدم توفر الكهرباء وهو وضع كارثي بالنسبة للمستشفيات إذ يتسبب الأمر بانقطاع الخدمات بشكل تام داخلها مع غياب الكهرباء”، لافتة إلى أن “الرضع في الحاضنات قد يفقدون حياتهم في أي لحظة نتيجة غياب الكهرباء”.

وأشارت إلى أن “وضع مئات الآلاف من الأسر أكثر من خطير، إذ يعانون من أجل تأمين لقمة العيش والماء الصالح للشرب، والخدمات الأساسية الصحية، وكذلك المأوى الآمن، الذي يمثل الهاجس لمعظم العائلات، في ظل عدم وجود مناطق آمنة في غزة”.

وأوضحت المتحدثة أن الآلاف من الأطفال والمسنين يلجؤون للمستشفيات ومن بينها مستشفى القدس، الذي يؤوي آلاف النازحين، في الوقت الذي أمرت سلطات الاحتلال بضرورة إخلائه في أقرب وقت.

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