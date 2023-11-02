قوات الصاعقة في ذكرى وعد بلفور: المقاومة سبيلنا لإفشال مخططات تصفية القضية الفلسطينية

دمشق-سانا

أكدت طلائع حرب التحرير الشعبية “قوات الصاعقة” أن خيار المقاومة السبيل الأساسي والوحيد لاستعادة الحقوق وتحرير الأرض المحتلة وإفشال جميع المخططات الصهيونية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضحت الطلائع في بيان بالذكرى الـ 106 لوعد بلفور المشؤوم تلقت سانا نسخة منه، أن ما يحدث من مآس وويلات يعاني منها أبناء الشعب العربي الفلسطيني منذ تاريخ صدور هذا الوعد المشؤوم ولغاية اليوم يتحمل مسؤوليتها كل الداعمين والمتغاضين عن الإجرام الصهيوني بحق الإنسانية جمعاء، مشيرة إلى أن هذا الوعد المشؤوم كان المحطة الأولى من محطات الصراع المستمر بين الحق والباطل، حيث لا يزال الشعب الفلسطيني ينزف من وقتها ويقدم التضحيات على مرأى ومسمع العالم أجمع.

ووجهت الطلائع التحية للأهل الصامدين في فلسطين المحتلة ولأرواح الشهداء الأبرار ولمحور المقاومة بكل قواه وفي مقدمته سورية لدعمه واسناده ووقوفه غير المحدود مع الشعب الفلسطيني الثابت على أرضه والمتمسك بحقوقه، داعية جماهير الأمة وأحرار العالم إلى دعم القضية الفلسطينية العادلة والضغط لوقف العدوان وإيقاف حرب الإبادة المعلنة على الشعب الفلسطيني.

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