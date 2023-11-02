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الشؤون الاجتماعية والعمل تبحث تعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية

2023-11-02

دمشق-سانا

بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد اليوم مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في سورية الدكتورة إيمان الشنقيطي والوفد المرافق لها آليات التعاون المشتركة بين المنظمة والمنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي وسبل تطويرها واستدامتها، بما ينعكس بالفائدة الصحية على الفئات المحتاجة.

وتناول اللقاء سبل تطوير خطة العمل بمختلف المحافظات وفق الاحتياجات اللازمة والفجوات والتحديات وكيفية تجاوزها، وزيادة مستوى التعاون والتنسيق المسبق للمشروعات والبرامج وآليات تنفيذها لضمان استمراريتها ولتحقيق أفضل النتائج على الأرض.

الوزير المنجد أكد خلال اللقاء ضرورة العمل وفق قاعدة شراكات لتوحيد الجهود بالمشروعات والبرامج المنفذة وللتخفيف من الأعباء، ولا سيما في ظل الحصار الاقتصادي الظالم المفروض على الشعب السوري وما خلفه من آثار سلبية على واقع القطاع الصحي من تأمين التجهيزات والمعدات اللازمة لعمل المراكز الصحية التابعة للمنظمات غير الحكومية، مشيراً إلى استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات والدعم الممكن لتحقيق الأهداف المشتركة خدمة للمجتمع.

من جهتها، أكدت ممثلة المنظمة العالمية أهمية العمل مع الجهات والشركاء المحليين لتخفيف الأعباء الاقتصادية، لافتة إلى التزام المنظمة باستمرار خدماتها لتلبية الاحتياجات وتقديم الرعاية الصحية لمختلف الفئات المجتمعية والتي تعتبر حقا أساسيا من حقوقهم.

مهند سليمان

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