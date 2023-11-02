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المقاومة الفلسطينية : تصريحات البيت الأبيض بشأن العمل على توافق إقليمي دولي لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الصهيوني عليه ، وقحة ومرفوضة، فليس الشعب الفلسطيني الحر من تُفرض عليه الوصاية

2023-11-02

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