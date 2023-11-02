المقاومة الفلسطينية : تصريحات البيت الأبيض بشأن العمل على توافق إقليمي دولي لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الصهيوني عليه ، وقحة ومرفوضة، فليس الشعب الفلسطيني الحر من تُفرض عليه الوصاية

الخميس / 2 / 11 / 2023
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
العرض المسرحي السوري (نقيق) يحصد ثلاث جوائز في مهرجان الدن بسلطنة عمان
2023-11-01
إقبال مميز على الجناح السوري في بازار خيري بطوكيو
2023-11-01
الجالية السورية في الإمارات تكرم أبطال تحدي القراءة العربي في سورية
2023-11-01
في دبي… سورية تشارك في اجتماع تنسيقي لتحدي القراءة العربي القادم
2023-11-01
افتتاح سوق خيري دبلوماسي في طهران دعماً لنساء وأطفال غزة
2023-11-01
سورية: الكيان الإسرائيلي بارتكابه المجازر واتباعه سياسة الأرض المحروقة يظهر وجهه الفاشي
2023-11-01
المقداد ولافروف يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة
2023-10-31
محليات
صناعة الفخار… مهنة تراثية يتولى أفراد وجمعيات مسؤولية نقلها للأجيال
2023-11-02
السورية للاتصالات تعلن عن حاجتها للتعاقد مع مواطنين في فرع دمشق
2023-11-02
طقس اليوم.. الجو خريفي معتدل وغائم جزئياً بشكل عام
2023-11-02
مجلس الشعب يدعو أن تكون ذكرى وعد بلفور المشؤوم حافزاً على مقاومة العدوان والاحتلال
2023-11-01
طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطولات مطرية على مناطق متفرقة
2023-11-01
إقرار نظام التحفيز الوظيفي لعدد من الهيئات والجهات التابعة لوزارتي الصحة والصناعة
2023-11-01
سفراء ورؤساء بعثات دبلوماسية في سورية ينفذون وقفة تضامنية مع قطاع غزة
2023-11-01
رياضة
نادي نصيب الرياضي.. أداء جيد ونتائج متميزة في البطولات المحلية
2023-11-02
منتخب سورية بكرة القدم للناشئات يفوز على نظيره السعودي ودياً
2023-11-01
فوز شهبا على دوما وتعادل العربي والكسوة في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم
2023-11-01
نادي شرطة حماة يحصد 6 ميداليات متنوعة في بطولة الدوري الممتاز للكاراتيه
2023-10-31
تحديد موعد بطولة وصل في الخامس عشر من الشهر القادم
2023-10-31
اختتام بطولة الجمهورية للملاكمة في طرطوس
2023-10-31
ميداليات متنوعة لسورية في البطولة العربية لرفع الأثقال بمصر
2023-10-31
اقتصاد
منح إجازة استثمار لمشروع في الصناعات المعدنية بقيمة 128 مليار ليرة
2023-11-02
16 ألف هكتار… مساحة المحاصيل المخطط زراعتها في حمص للموسم الحالي
2023-11-02
بدء زراعة الخضراوات الشتوية بالسويداء بخطة تقارب ثلاثة آلاف دونم
2023-11-02
ارتفاع أسعار النفط
2023-11-02
ارتفاع أسعار الذهب
2023-11-02
افتتاح الدورة الثالثة من معرض (البناء والتعمير) بحمص
2023-11-01
بمشاركة 60 شركة.. انطلاق ملتقى الشركات الخدمية (سيرفكس 2023)
2023-11-01
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SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
منح إجازة استثمار لمشروع في الصناعات المعدنية بقيمة 128 مليار ليرة
ضبط أسلحة بينها إسرائيلية وأمريكية بين محافظتي درعا والقنيطرة
الاحتلال يواصل مجازره في غزة والصحة الفلسطينية تحذر من كارثة
طقس اليوم.. الجو خريفي معتدل وغائم جزئياً بشكل عام
طوفان الأقصى في اليوم السابع والعشرين.. أبرز التطورات
المقاومة الفلسطينية : تصريحات البيت الأبيض بشأن العمل على توافق إقليمي دولي لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الصهيوني عليه ، وقحة ومرفوضة، فليس الشعب الفلسطيني الحر من تُفرض عليه الوصاية
2023-11-02
2023-11-02
aline
سابق
بيسكوف: على نظام كييف أن يفهم أنه ليس لديه احتمالات للنصر في ساحة المعركة
التالي
المقاومة الفلسطينية : تلك التصريحات والمخططات الأمريكية الخبيثة هي أضغاث أحلام في عقولهم، فشعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومته الباسلة، سيكون لهم الغلبة على هذا الاحتلال الفاشي، وسيفرض شعبنا إرادته وينتزع حقوقه بالقوة لإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
انظر ايضاً
وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل في مخيم البريج وسط قطاع غزة
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