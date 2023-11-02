بيسكوف: على نظام كييف أن يفهم أنه ليس لديه احتمالات للنصر في ساحة المعركة

موسكو-سانا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف اليوم إن على نظام كييف أن يفهم أنه ليس لديه احتمالات للنصر في ساحة المعركة، وكلما أسرع في فهم ذلك، كلما كان من الممكن حل الوضع بشكل أسرع.

وتعليقاً على تصريحات قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني بأن الصراع وصل لطريق مسدود أضاف بيسكوف: “لا، لم يصل إلى طريق مسدود، تواصل روسيا باستمرار إجراء عملية عسكرية خاصة، ويجب تحقيق جميع الأهداف”.

وتابع بيسكوف: “في الواقع، كان على نظام كييف أن يفهم منذ فترة طويلة أنه حتى الحديث عن أي احتمالات لانتصار نظام كييف في ساحة المعركة، أمر سخيف”.

وبشأن الحزمة الجديدة المتوقعة من العقوبات الغربية، قال بيسكوف: “تكيف اقتصادنا بشكل جيد مع هذه العقوبات وتحاول روسيا الاستفادة من ذلك بنفسها”.

وأضاف: “من المتوقع، بطبيعة الحال، أن تستمر كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات جديدة، على الرغم من أنه من الواضح أن لديهم بالفعل نقصا في الأفكار”، مشيراً إلى أنه في هذه الجهات هناك تفاهم على أن الحزم الحالية من العقوبات، تضرب بالفعل مصالح تلك الدول نفسها التي فرضتها، لكننا لا نرتدي نظارات وردية اللون، والضغط سيزداد”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency