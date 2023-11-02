محمد منصور مديراً فنياً لنادي العربي بكرة القدم للرجال

السويداء-سانا

عين نادي العربي بالسويداء محمد منصور مديرا فنيا لفريق كرة القدم للرجال لقيادته في منافسات دوري الدرجة الأولى، وذلك بعد اعتذار الجهاز الفني للفريق.

وسبق لمحمد منصور لاعب منتخب سورية سابقا تدريب منتخب فلسطين في سورية واليقظة و صبيخان والتل و شباب الجيش وشغل مهمة مساعد مدرب لفريق جبلة.

ويخوض العربي منافسات دوري الدرجة الأولى ضمن المجموعة الجنوبية الأولى، حيث تعادل في الجولتين الأولى والثانية لمرحلة الذهاب مع المجد دون أهداف ومع الكسوة 2-2.

عمر الطويل

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