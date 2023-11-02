وسائل إعلام فلسطينية :ارتفاع عدد ضحايا المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه مدرسة تابعة للأونروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة إلى 27 شهيداً وعشرات الجرحى