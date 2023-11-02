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وسائل إعلام فلسطينية :ارتفاع عدد ضحايا المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه مدرسة تابعة للأونروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة إلى 27 شهيداً وعشرات الجرحى

2023-11-02

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وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل في مخيم البريج وسط قطاع غزة

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