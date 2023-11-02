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المقاومة الفلسطينية تجدد استهداف مستوطنة “نيريم” المحاذية لقطاع غزة بقذائف الهاون رداً على المجازر الصهيونية

2023-11-02

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