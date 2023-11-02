استشهاد لبنانيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود مع فلسطين

بيروت-سانا

استشهد شابان لبنانيان جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما أمس، أثناء رعيهما الماشية قرب الحدود مع فلسطين المحتلة.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن عناصر الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل والصليب الأحمر عثروا صباح اليوم على جثماني الراعيين اللذين أطلقت قوات الاحتلال عليهما الرصاص أمس أثناء رعيهما الماشية قرب نهر الوزاني.

وفي وقت سابق اليوم، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقذائف محيط بلدات راميا وعيتا الشعب والعديسة في القطاعين الشرقي والأوسط من جنوب لبنان.

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