موسكو: توسيع المختبرات البيولوجية الأمريكية في إفريقيا أمر مقلق

موسكو-سانا

أعربت روسيا عن قلقها من قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتوسيع جغرافية شبكتها من المختبرات البيولوجية في إفريقيا، ومن عدم السماح للدول الإفريقية بالاطلاع على نتائج البحوث البيولوجية التي تجري في أراضيها.

وأشار سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية أوليغ أوزيروف الذي يترأس “منتدى شراكة روسيا –إفريقيا” إلى أن الولايات المتحدة نشرت بالفعل شبكة واسعة من المختبرات البيولوجية في القارة الإفريقية، وهي المنطقة التي يعتبرها خبراء البيولوجيا والعلماء منطقة نشأة الفيروسات الرئيسية.

ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن ممثلي الدول الإفريقية لا يستطيعون الوصول إلى العديد من المختبرات ومعرفة ما يجري بداخلها، حيث لا يسمح لهم إلا بدخول مناطق معينة، وفي النتيجة لا تملك العديد من البلدان الإفريقية أي تصورات عن الأبحاث التي يتم إجراؤها هناك، ما يشكل خطراً كبيراً.

وكان قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في الجيش الروسي الفريق إيغور كيريلوف كشف في وقت سابق أن الولايات المتحدة تنقل أبحاثها البيولوجية ذات الاستخدام المزدوج إلى إفريقيا، وبالذات إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وسيراليون والكاميرون وأوغندا وجنوب إفريقيا.

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