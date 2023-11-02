مجلس الأمن الروسي: محاولات الغرب منع توسع (بريكس) ستفشل

موسكو-سانا

رأى نائب أمين مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينينديكتوف أن الغرب لن ينجح في محاولته منع توسع مجموعة (بريكس) بالرشوة والتهديدات.

وقال فينينديكتوف لوكالة نوفوستي اليوم: “توسع مجموعة بريكس لا يرضي الغربيين فهم يريدون بناء عالم جديد للنخبة فقط، حيث لا تؤخذ حقوق ومصالح أي أحد سواهم في الاعتبار، ونرى رحلات مستمرة لمبعوثيهم إلى مناطق مختلفة من العالم على أمل بأنهم إما بالرشوة أو بالتهديد سيغيرون المسار الطبيعي للتاريخ”.

وأضاف فينينديكتوف: “من الواضح اليوم أن جميع محاولات الغربيين لتشويه سمعة النموذج متعدد الأقطاب للتعاون الدولي المتمثل بمجموعة بريكس لن تنجح، ولن تحقق أي نتائج”.

وكانت (بريكس) وافقت في اجتماعها الأخير في آب الماضي في جنوب إفريقيا على ضم 6 دول جديدة، هي الأرجنتين ومصر وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا، حيث ستكون عضوية هذه الدول سارية انطلاقاً من مطلع العام الجديد 2024.

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