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السورية للاتصالات تعلن عن حاجتها للتعاقد مع مواطنين في فرع دمشق

2023-11-02

دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن حاجتها للتعاقد مع 20 مواطناً بعقود عمل سنوية في فرع اتصالات دمشق وفق نظام العمل والعاملين لديها لشغل وظيفة “موظف دعم تقني”.

وحددت السورية للاتصالات في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم المؤهلات العلمية المطلوبة، وهي هندسة باختصاصات “مدنية- كهرباء- اتصالات- ميكانيك- معلوماتية”، مشيرة إلى تخصيص 50 بالمئة من الوظائف الشاغرة لذوي الشهداء ومن في حكمهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ودعت السورية للاتصالات الراغبين بالتقدم إلى المسابقة للاطلاع على الشروط المطلوبة وتقديم الطلبات والوثائق اللازمة إلى ديوان فرع اتصالات دمشق حتى الـ 12 من الشهر الجاري.

نور يوسف

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