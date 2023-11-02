ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير، ووسط تزايد رهانات المستثمرين على أن البنك المركزي ربما وصل لنهاية هذه الدورة من رفع أسعار الفائدة.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1983.77 دولاراً للأوقية، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1991.80 دولاراً.

وتراجع مؤشر الدولار 0.5 بالمئة، كما هبطت عوائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.98 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 926.08 دولاراً، وصعد البلاديوم واحداً بالمئة إلى 1114.02 دولاراً.

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