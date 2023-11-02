إيران: مقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين إثر هجوم إرهابي بمدينة بمبور

طهران-سانا

قتل أحد عناصر الشرطة الإيرانية وأصيب أربعة آخرون أثناء التصدي لهجوم إرهابي مسلح على دورية للشرطة في مدينة بمبور بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

وقال المركز الإعلامي لشرطة سيستان وبلوشستان في بيان: “إن أحد كوادر الشرطة قتل وأصيب 4 آخرون إثر هجوم إرهابي على دورية تابعة لمركز شرطة بلدة محمدان في بمبور، والتي كانت تقوم بمهمة توفر الأمن والاستقرار”، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.

وكان اثنان من عناصر الشرطة الإيرانية قتلا في الثامن من تموز الماضي أثناء التصدي لهجوم إرهابي مسلح على مركز للشرطة في مدينة زاهدان بالمحافظة ذاتها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency