إصابة خمسة فلسطينيين باعتداء لقوات الاحتلال بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب خمسة فلسطينيين واعتقل آخرون جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة وادي الحصين شرق الخليل وقرية تل جنوب غرب نابلس ومخيم عايدة شمال بيت لحم وبلدة يعبد جنوب جنين، واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة خمسة فلسطينيين بينهم طفلان بجروح والعشرات بحالات اختناق.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فتاتين فلسطينيتين في البلدة القديمة وشاباً في مدينة طوباس بمدينة القدس المحتلة.

واستشهد شابان فلسطينيان وأصيب ثلاثة آخرون فجر اليوم خلال عدوان فاشي جديد شنته قوات الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها.

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