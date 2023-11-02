وزير خارجية تشيلي يطالب بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة

سانتياغو-سانا

طالب وزير العلاقات الخارجية التشيلي البرتو فان كلافيرين بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزةودخول المساعدات الإنسانية العاجلة إليه.

وأشار كلافيرين خلال لقائه سفراء ورؤساء البعثات العربية المعتمدة في تشيلي اليوم إلى أن بلاده تشاطر الحاجة الملحة لوقف العدوان الإسرائيلي للدخول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وهو ما ينعكس في دعمها للقرار الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في السابع والعشرين من الشهر الماضي.

وأوضح كلافيرين أن بلاده “تتابع الأحداث عن كثب وتشعر بالقلق إزاء الدراما الإنسانية المستمرة وهو الجانب الذي انعكس في مختلف البيانات الصادرة”.

وكانت وزارة الخارجية في تشيلي قالت خلال بيان في وقت سابق اليوم إن “حكومة تشيلي تدين وبشدة الانتهاكات غير المقبولة للقانون الإنساني الدولي والتي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة” مشيرة إلى أن الحكومة التشيلية قررت استدعاء سفيرها لدى كيان الاحتلال خورخي كارفاخال إلى سانتياغو للتشاور.

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