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مظاهرة حاشدة في التشيك تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

2023-11-01

براغ-سانا

شهدت العاصمة التشيكية براغ مساء اليوم مظاهرة حاشدة دعماً للشعب الفلسطيني وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون الذي تجمعوا وسط العاصمة بدعوة من تجمع أصدقاء فلسطين الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها “أوقفوا المجازر الإسرائيلية” و”الحرية لفلسطين”.

كما ندد المتظاهرون بالتغطية الإعلامية المنحازة وغير الموضوعية لوسائل الإعلام التشيكية التي تتجاهل عشرات السنين من الحقائق والاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري الذي يطبقه كيان الاحتلال بحق الفلسطينيين.

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