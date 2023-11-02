الأمم المتحدة تندد بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

نيويورك-سانا

نددت الأمم المتحدة بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ولاسيما الغارات الفاشية التي استهدفت مخيم جباليا وأسفرت عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن ستفيان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله: إن الأمين العام يشعر بالصدمة من تصاعد العنف في غزة، بما في ذلك مقتل فلسطينيين بينهم نساء وأطفال في القصف الإسرائيلي على مناطق مأهولة في مخيم جباليا للاجئين المكتظ، داعياً إلى وضع حدا لهذا الألم والمعاناة الصادمة.

بدوره قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث في بيان: هذه مجرد أحدث الفظائع التي لحقت بسكان غزة، حيث دخلت الحرب مرحلة أكثر رعباً مع عواقب إنسانية مروعة بشكل متزايد، مضيفا.. هذا الأمر لا يمكن أن يستمر ونحتاج إلى تغيير مهم، لكن يبدو أن العالم غير قادر ومتردد في التحرك.

إلى ذلك دعت منظمة الصحة العالمية إلى إجراء العلاج الفوري لآلاف الفلسطينيين الذين يعانون من أمراض مزمنة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هناك آلاف المرضى بحاجة للخدمات الصحية العاجلة والأساسية، في ظل نقص الأدوية والإمدادات الصحية والمساعدات الأخرى، مثل الوقود والمياه والغذاء.

ولفتت المنظمة إلى وجود أكثر من ألف مريض بحاجة إلى غسيل الكلى للبقاء على قيد الحياة، وأكثر من ألفي مريض يتعالجون من السرطان، و45 ألف شخص مرضى بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأكثر من 60 ألف مريض بالسكري، داعية إلى الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لإنقاذ المرضى.