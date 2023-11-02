زيمبابوي تطالب بالوقف الفوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

هراري-سانا

طالبت زيمبابوي بالوقف الفوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم السادس والعشرين على قطاع غزة المحاصر.

ونقلت وكالة وفا عن وزير المحاربين القدامى كريستوفر موتشفانغوا خلال مؤتمر صحفي: “إن الوضع في الشرق الأوسط خطير جداً فهناك مليونا فلسطيني في قطاع غزة يتعرضون باستمرار للعدوان والقصف الوحشي من قبل (إسرائيل) التي تستخدم حاملات طائرات تزودها بها القوى العظمى”.

وأضاف موتشفانغوا: “يستمر القصف القاسي والشنيع على قطاع غزة والقتل بلا رحمة للأطفال الأبرياء بينما يشجع القادة الغربيون (إسرائيل) على تنفيذ هذه الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وهذا ليس صائباً”.

وشدد وزير المحاربين القدامى على أن حرمان أهالي قطاع غزة من الاحتياجات الأساسية مثل الماء والغذاء والكهرباء يعد جريمة مركبة لأنها جريمة حصار وجريمة حرب بموجب القانون الدولي.

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