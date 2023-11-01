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المقاومة اللبنانية تستهدف عدة مواقع للعدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية

2023-11-01

بيروت-سانا

أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم أن مقاتليها استهدفوا اليوم عدة مواقع للعدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية، محققين إصابات مباشرةً في صفوفه وتجهيزاته.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “إن رجال المقاومة الوطنية استهدفوا بعد ظهر اليوم التجهيزات الفنية والتجسسية للعدو الإسرائيلي في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة، ‏وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة”.‏

وفي بيان آخر أوضحت المقاومة أن رجالها استهدفوا بالقذائف المدفعية والصواريخ المناسبة مقر قيادة كتيبة زرعيت للعدو الإسرائيلي وتجمع آلياته وقواته في خلة وردة، وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة”.

كما أعلنت المقاومة في بيان استهداف العدو الإسرائيلي في موقع “حدب البستان” بالقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة.

وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية استهدفت أمس عدة مواقع للعدو الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة، محققةً إصابات مباشرةً في صفوفه وتجهيزاته.

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