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طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطولات مطرية على مناطق متفرقة

2023-11-01

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً خريفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات مطرية على مناطق متفرقة من البلاد وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية، والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق25 / 17
المنطقة الجنوبية26 / 14
المرتفعات الجبلية16 / 7
المنطقة الوسطى28 / 15
المنطقة الساحلية29 / 19
المنطقة الشمالية25 / 14
منطقة الجزيرة28 / 16
المنطقة الشرقية30 / 16
منطقة البادية27 /12/

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