طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطولات مطرية على مناطق متفرقة

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً خريفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات مطرية على مناطق متفرقة من البلاد وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية، والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق 25 / 17 المنطقة الجنوبية 26 / 14 المرتفعات الجبلية 16 / 7 المنطقة الوسطى 28 / 15 المنطقة الساحلية 29 / 19 المنطقة الشمالية 25 / 14 منطقة الجزيرة 28 / 16 المنطقة الشرقية 30 / 16 منطقة البادية 27 /12/

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc