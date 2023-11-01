البرلمان العربي يدعو إلى وقف المجازر الدموية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

القاهرة-سانا

وجه البرلمان العربي اليوم نداءً إلى برلمانات واتحادات وشعوب العالم لوقف المجازر الدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي الفاشي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ودعا البرلمان إلى الالتفات إلى الكارثة الإنسانية التي خلفتها حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تمارس جريمة حرب وعقاب جماعي ضد شعب أعزل، في ظل فشل مؤسسات الأمم المتحدة وازدواجية المعايير التي تنتهجها الدول الكبرى، وفي ظل التحدي السافر لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني.

وشدد البرلمان على ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، والبعد عن ازدواجية المعايير، وأن تسمى الأعمال بأسمائها بعيداً عن التضليل المخزي، حيث لا يمكن التغاضي عن توصيف ما يتم اقترافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحق المشروع في الدفاع عن النفس، إضافةً إلى التأكيد على أن ما يفعله هو حرب شاملة وإبادة جماعية مجرمة بالقانون الدولي، ويجب أن تقف فوراً.

ولفت إلى أنه حتى لو استطاعت الدول الكبرى شل منظمة الأمم المتحدة فإنها لن تستطيع تزييف التاريخ، الذي سيظل شاهداً على من اقترف هذه الجريمة ضد الإنسانية ومن دعمه ومن شارك فيها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc