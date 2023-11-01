مواهب المسرح المدرسي تقدم أغاني طربية في مدينة شهبا بالسويداء

السويداء-سانا

قدمت مجموعة مواهب تمثل فرقاً تابعةً لدائرة المسرح المدرسي والأنشطة الفنية بمديرية التربية في السويداء اليوم تجاربها الموسيقية والغنائية، ضمن أمسية استضافها مسرح مدرسة الشهيد كمال مسعود في مدينة شهبا.

وتضمنت الأمسية بإشراف المدرس ثائر الصحناوي على مدار نحو ساعتين تقديم 3 مقطوعات موسيقية على مختلف الآلات، و7 أغان طربية لكبار الفنانين، مثل أم كلثوم وسعاد محمد وأسمهان وفهد بلان.

وأشار الصحناوي في تصريح لمراسل سانا إلى أن الأمسية جاءت تتويجاً لتدريبات أصحاب المواهب خلال الفترة الماضية بغية تطوير مستواهم، مؤكداً أهميتها لإفساح المجال لهم للظهور أمام الجمهور بما يعزز من ثقتهم بأنفسهم ويحفزهم.

وذكرت الشابة بتول البيطار أن مشاركتها بالأمسية عبر تقديم أغنية طربية كسرت حاجز الخوف لديها، وحفزتها أكثر لتطوير موهبتها، وخاصة بعد تجربة سابقة للظهور أمام الجمهور.

وأشار نسيم مراد العازف على آلة الأورغ إلى أن مشاركته جاءت بتقديم معزوفات شرقية، وأن أهميتها تكمن في تشجيعه وتحفيزه على الاستمرار بإظهار ما لديه في هذا المجال، بينما وجد كل من قيصر وقصي الصحناوي وورد مهنا ومليمار جنود أن مشاركتهم بالعزف فرصة لهم لتقديم ما يحبونه وزيادة ثقتهم بأنفسهم.

عمر الطويل

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