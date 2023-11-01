(هنا فلسطين من دمشق)… مهرجان تضامني دعماً لقطاع غزة

دمشق-سانا

دعماً للشعب الفلسطيني ولا سيما في قطاع غزة، وتنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقه، أقامت مدارس أبناء وبنات الشهداء بالتعاون مع مؤسسة “مبدعون من أجل وطن” اليوم مهرجاناً تضامنياً تحت عنوان “هنا فلسطين من دمشق”.

وتضمن المهرجان تقديم أغان وطنية لكورال أبناء وبنات الشهداء بقيادة المايسترو عماد طرقجي، إضافةً إلى فيلم وثائقي عن المقاومة الفلسطينية وبطولات أطفال فلسطين، وفقرات شعرية ولوحة تعبر عن وحشية الكيان الصهيوني.

وفي تصريح لمراسلة سانا بينت اللواء لميس رجب مديرة مدارس أبناء وبنات الشهداء، أن طلاب المدرسة ومدرسيهم ومؤسسة مبدعون احتشدوا اليوم للتضامن مع المقاومة الفلسطينية، ولإدانة العدوان الإسرائيلي الوحشي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي يفوق في بشاعته كل الجرائم التي ارتكبت عبر التاريخ.

بدوره أوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة “مبدعون من أجل وطن” الدكتور بهجت عكروش أن المهرجان يندرج ضمن الدور المجتمعي للمؤسسة، ويأتي للتعبير عن تضامن أبناء وبنات الشهداء والمبدعين في المؤسسة مع الشعب الفلسطيني، وللتنديد بجرائم الاحتلال وممارساته العدوانية لإسكات صوت الحقيقة وتزييف الوقائع.

حضر الفعالية وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني، ومحافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي، وأمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس محمد رضوان مصطفى، ومدير مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين اللواء بسام بري، وعدد من أعضاء مجلس محافظة دمشق.

رحاب علي

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