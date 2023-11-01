وسائل إعلام لبنانية: قوات العدو الإسرائيلي تقصف أطراف بلدتي بليدا وعيترون بالقذائف الفوسفورية والإنشطارية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
في دبي… سورية تشارك في اجتماع تنسيقي لتحدي القراءة العربي القادم
2023-11-01
افتتاح سوق خيري دبلوماسي في طهران دعماً لنساء وأطفال غزة
2023-11-01
سورية: الكيان الإسرائيلي بارتكابه المجازر واتباعه سياسة الأرض المحروقة يظهر وجهه الفاشي
2023-11-01
المقداد ولافروف يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة
2023-10-31
مذكرة تفاهم بين الاتحاد العربي للأسر المنتجة وغرفة الصناعة والتجارة الأبخازية
2023-10-31
سفير إيران لدى الأمم المتحدة: وجود قوات الاحتلال الأمريكي في سورية مصدر رئيسي لتنامي الإرهاب
2023-10-30
دندي: الاحتلال الإسرائيلي يواصل سعيه لإشعال المنطقة بتصعيد اعتداءاته على سورية ومواصلة عدوانه على غزة
2023-10-30
محليات
تكريم سيدات ناجيات بختام حملة التوعية حول سرطان الثدي في السويداء
2023-11-01
استجابة ساروجة تدخل المرحلة الثانية
2023-11-01
بتكلفة أكثر من (330) مليون ليرة… وضع مركزي تحويل كهربائيين جديدين بالرحى والسهوة بريف السويداء
2023-11-01
القبض على 4 أشخاص يتاجرون بالقطع الذهبية الأثرية في حلب
2023-11-01
الجو خريفي معتدل وفرصة لهطل زخات من المطر في مناطق متفرقة
2023-11-01
طقس الغد.. الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطولات مطرية على المناطق الجنوبية
2023-10-31
مجلس الشعب: إقرار مشروع قانون يلزم أصحاب المهن باستيفاء مطالباتهم المالية عبر الحساب المصرفي
2023-10-31
رياضة
نادي شرطة حماة يحصد 6 ميداليات متنوعة في بطولة الدوري الممتاز للكاراتيه
2023-10-31
تحديد موعد بطولة وصل في الخامس عشر من الشهر القادم
2023-10-31
اختتام بطولة الجمهورية للملاكمة في طرطوس
2023-10-31
ميداليات متنوعة لسورية في البطولة العربية لرفع الأثقال بمصر
2023-10-31
منافسات قوية في بطولة الجمهورية بالتايكواندو للأحزمة الملونة
2023-10-31
ذهبية رابعة للسباحة إنانا سليمان في البطولة العربية
2023-10-30
منتخب سورية للسباحة يتابع تألقه ويضيف برونزية لرصيده في البطولة العربية للسباحة
2023-10-29
اقتصاد
خمسة مراكز لبيع الغراس المثمرة والحراجية في درعا
2023-11-01
تراجع أسعار الذهب
2023-11-01
تراجع النمو وانكماش الاقتصاد في منطقة اليورو
2023-10-31
البنوك المركزية تحافظ على معدلات شراء تاريخية للذهب في الربع الثالث من العام الجاري
2023-10-31
هيئة المواصفات تطلب موافاتها بملاحظات حول مشاريع المواصفات القياسية الوطنية
2023-10-31
مذكرة تفاهم بين الاتحاد العربي للأسر المنتجة وغرفة الصناعة والتجارة الأبخازية
2023-10-31
تنظيم ضبوط تموينية بحق خمس محطات محروقات ومعتمدين لتوزيع الغاز في درعا
2023-10-31
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SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الاحتلال يعترف بمقتل 9 من جنوده في قطاع غزة
سورية: الكيان الإسرائيلي بارتكابه المجازر واتباعه سياسة الأرض المحروقة يظهر وجهه الفاشي
الجو خريفي معتدل وفرصة لهطل زخات من المطر في مناطق متفرقة
طوفان الأقصى في اليوم السادس والعشرين.. أبرز التطورات
المقداد ولافروف يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة
مجلس الشعب: إقرار مشروع قانون يلزم أصحاب المهن باستيفاء مطالباتهم المالية عبر الحساب المصرفي
استشهاد 73 فلسطينياً جراء مجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة
الجو غائم جزئياً مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق بعض المناطق
دندي: الاحتلال الإسرائيلي يواصل سعيه لإشعال المنطقة بتصعيد اعتداءاته على سورية ومواصلة عدوانه على غزة
الصحة الروسية: تعزيز التعاون مع وزارة الصحة السورية لتطوير إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية
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المقاومة الفلسطينية تستهدف مواقع العدو الإسرائيلي في مستوطنة “نيريم” برشقة صاروخية
وسائل إعلام لبنانية: قوات العدو الإسرائيلي تقصف أطراف بلدتي بليدا وعيترون بالقذائف الفوسفورية والإنشطارية
2023-11-01
2023-11-01
hadeil
سابق
وسائل إعلام فلسطينية نقلاً عن مصادر في المقاومة: الاشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مستمرة وأفشلنا محاولاته التوغل على أكثر من محور وفجرنا آليات له وعدد القتلى في صفوفه أكبر مما يتم إعلانه
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المقاومة الفلسطينية تستهدف مواقع العدو الإسرائيلي في مستوطنة “نيريم” برشقة صاروخية
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