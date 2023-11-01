وسائل إعلام فلسطينية نقلاً عن مصادر في المقاومة: الاشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مستمرة وأفشلنا محاولاته التوغل على أكثر من محور وفجرنا آليات له وعدد القتلى في صفوفه أكبر مما يتم إعلانه