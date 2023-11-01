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عــاجــل المقاومة الفلسطينية تستهدف مواقع العدو الإسرائيلي في مستوطنة “نيريم” برشقة صاروخية

وسائل إعلام فلسطينية نقلاً عن مصادر في المقاومة: الاشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مستمرة وأفشلنا محاولاته التوغل على أكثر من محور وفجرنا آليات له وعدد القتلى في صفوفه أكبر مما يتم إعلانه

2023-11-01

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المقاومة الفلسطينية تستهدف مواقع العدو الإسرائيلي في مستوطنة “نيريم” برشقة صاروخية

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