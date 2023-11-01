وزير الصحة يبحث مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية سبل تعزيز التعاون

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة الدكتور حسن الغباش مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية ستيفان ساكاليان سبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الصحي.

وأوضح الوزير الغباش خلال اجتماع في وزارة الصحة اليوم أن اللجنة هي شريك أساسي للقطاع الصحي، وخاصة خلال جائحة كورونا وكارثة الزلزال، حيث قدمت كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والطبية، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون المشترك مع اللجنة لتحديد الأهداف والأولويات لإدارة الموارد بالشكل الأمثل وتأمين الاحتياجات الأساسية.

من جانبه أعرب رئيس البعثة ساكاليان عن رغبته بتعزيز وتفعيل دور اللجنة في تقديم المساعدات والخدمات، إضافة إلى دعم الشراكة مع القطاع الصحي، مشيراً إلى أهمية التنسيق الإستراتيجي للسنوات القادمة ووضع الخطط الصحية.

حضر الاجتماع معاونا وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية والدكتورة رزان سلوطة ومستشار رئيس البعثة محمد باسل المجد، وعدد من المديرين المعنيين من الجانبين.

راما رشيدي

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