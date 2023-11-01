(المعالجة الخضراء لمياه الصرف) وأهميتها في معالجة تلوث البيئة بورشة عمل في جامعة تشرين

اللاذقية-سانا

جدوى استخدام المواد الطبيعية والنفايات الزراعية في معالجة مياه الصرف، والإدارة المستدامة للمياه باستخدام الأراضي الرطبة، أهم المحاور التي تم تناولها خلال ورشة عمل في المعهد العالي لبحوث البيئة في جامعة تشرين.

كما تضمنت الورشة التي أقامها المعهد اليوم تحت عنوان “المعالجة الخضراء لمياه الصرف” بمناسبة يوم البيئة الوطني بالتعاون مع الجمعية الكيميائية السورية فرع الساحل وشركة فادن سبيكتروم عرضاً حول كفاءة استخدام الخلايا الميكروبية والتصفية الدودية في معالجة مياه الصرف.

وأوضحت عميد المعهد العالي لبحوث البيئة الدكتورة هاجر ناصر لمراسل سانا أنه تم التركيز هذا العام على المعالجات الخضراء تحت شعار “أتحضر للأخضر” الذي طرحته كافة المنظمات والمؤسسات العالمية المعنية للاستعانة بالطبيعة والمنتجات الخضراء، بمشاركة كوكبة من الباحثين لترجمة هذا الشعار في سبيل القضاء على التلوث ومعالجة البيئة ومياه الصرف وبناء المستقبل الأخضر بنقل وتوطين التقنيات السليمة بيئياً.

وبين ممثل ملتقى الجمعيات البيئية في المنطقة الساحلية الدكتور إبراهيم صقر أنه من ضمن المساعي الحديثة للتخلص من الملوثات هي المعالجة الخضراء، واستخدام الأساليب والطرق البعيدة عن الاستخدام الكيميائي بالاعتماد على النباتات والكائنات الحية.

وتحدث مشرف نادي الباحثين الشباب الدكتور حسين جنيدي في ورقته البحثية عن معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الساحلية بين الواقع والطموح، وطرح مشكلة عدم وجود محطات معالجة وصرف المياه إلى البحر وسبل تجنب الأمراض الناتجة عن تلوث المياه.

فيما أوضح الدكتور مجد نعامة من كلية الهندسة الزراعية ببحثه “الإدارة المستدامة لاستخدام المياه العذبة باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي” أنه بعد دراسة الفجوة المائية بين نصيب الفرد المائي وعقدة الفقر المائي الذي حددته الأمم المتحدة يتبين أن العامل الأكثر تأثيراً هو الاستخدام المائي للأغراض المنزلية فكانت التوصية بضرورة إدارة فقد المياه لتقليل هذه الفجوة.

ورافق الورشة معرض بيئي يضم أجهزة ومنظومات بيئية لتحليل ومعالجة مياه الصرف، حيث بين الدكتور طارق عراج من المعهد العالي لبحوث البيئة أن المعرض يعرض مجموعة من الأجهزة التي طبقها الطلاب من كلية العلوم والمعهد العالي لبحوث البيئة في جامعة تشرين، تتعلق بتحاليل مياه الصرف الصحي وتوضح الملوثات الموجودة فيها ومن ثم معالجتها عن طريق أجهزة أخرى.

علاء إبراهيم

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