كاتبة أسترالية: أكاذيب واشنطن و”إسرائيل” بشأن قطاع غزة بالية لا تنطلي على أحد

سيدني-سانا

وصفت الكاتبة الأسترالية كيتلين جونستون الرواية الإعلامية الغربية التي تتردد مرة بعد مرة حول قطاع غزة المحاصر وجرائم الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الفلسطينيين بأنها بالية لم تعد تنطلي على أحد، معتبرة أن على واشنطن و”إسرائيل” الخروج برواية جديدة لخداع الرأي العام العالمي وتضليله.

جونستون قالت في مقال نشرته على منصة ميديام: إن الولايات المتحدة و”إسرائيل” تطلقان البروباغندا التضليلية قبل إطلاقهما الصواريخ وقبل تحريك الدبابات والمدرعات فإنهما تحركان رواية جاهزة للتكرار أمام الرأي العام الغربي، وهذا ما حدث في كل الحروب والتدخلات العسكرية السابقة التي شنتها واشنطن حول العالم، وما يحدث الآن في العدوان الإسرائيلي الجديد على غزة، مشيرة إلى أن كل من يشترك في صناعة هذه الروايات المفبركة متورط بجريمة قتل الأبرياء سواء في فلسطين المحتلة أو غيرها.

وأوضحت جونستون أن الأكاذيب وحملات التضليل التي أطلقتها “إسرائيل” ومن ورائها واشنطن حول عملية طوفان الأقصى بما فيها أكذوبة قطع رؤوس وعمليات قتل عشوائية كلها ثبت زيفها وما اعتاد الغرب وكيان الاحتلال على سوقه من روايات لتبرير إجرامه أصبح باليا وقديما وعليه ابتكار أكاذيب أخرى للتضليل.

وأشارت جونستون إلى المصالح المشتركة التي تربط الولايات المتحدة بـ “إسرائيل”، مبينة أن واشنطن تحقق مصالحها عبر وجود كيان الاحتلال المسلح نووياً والمتطور استخباراتياً في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالثروات، وهي أيضاً تستفيد من ممارسات الكيان الصهيوني القائمة على التنكيل والاعتداء على الدول المجاورة التي ترفض الخضوع للسياسات الأمريكية.

وقالت جونستون: إن زعماء الولايات المتحدة والغرب يصرون على تكرار عبارة التضليل ذاتها، “إسرائيل تدافع عن نفسها” وكل ما نراه هو إقدام “إسرائيل” على قتل الأطفال والنساء ثم يكررون أكذوبة استهداف كيان الاحتلال للمقاومة الفلسطينية، وكل ما نراه هو قنابل الاحتلال الإسرائيلي التي تدمر أحياء سكنية برمتها.

وختمت جونستون بالقول إن كل ما تتفوه به الولايات المتحدة و”إسرائيل” أشبه بقنبلة دخان تغشي الأبصار لكنها لا تقتل الحقيقة.

باسمة كنون

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