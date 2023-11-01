1 تشرين الثاني- اليوم الوطني في الجزائر

دمشق-سانا

1869- افتتاح دار الأوبرا الخديوية في مصر.

1911- إلقاء أول قنبلة من طائرة حربية إيطالية، وذلك خلال الحرب العثمانية الإيطالية.

1914- قيام الحرب بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية خلال الحرب العالمية الأولى.

1927- «مجلس النقد الفلسطيني» يصدر الجنيه الفلسطيني والذي بقي متداولاً في فلسطين والأردن حتى عام 1950.

1945- تأسيس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”.

1952- الولايات المتحدة تفجر أول قنبلة هيدروجينية في التاريخ “بجزيرة أنيتوك”، وبلغ اللهب ميلين عرضاً وألف قدم ارتفاعاً وأحرق أرض الجزيرة تماماً.

1954- اندلاع الثورة الجزائرية والتي أدت لاستقلال الجزائر.

1956- مصر تصادر ممتلكات الفرنسيين والبريطانيين، وسورية والأردن يقطعان العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا وذلك أثناء العدوان الثلاثي.

1962- الاتحاد السوفييتي يطلق أول مركبة فضائية إلى المريخ.

1964- فتح جدار برلين مؤقتاً، وذلك للسماح بمرور الذين تجاوزوا سن الخامسة والستين.

1977- الولايات المتحدة تنسحب من منظمة العمل الدولية.

1977- اكتشاف أكبر حقل لليورانيوم في البحر الأسود.

1982- مصر تفوز بعضوية مجلس الأمن للمرة الرابعة في تاريخها.

من مواليد هذا اليوم..

1762- سبنسر برسيفال، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1950- روبرت لافلين، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1998.

من وفيات هذا اليوم..

1903- تيودور مومسن، كاتب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1902.

1993- سيفيرو أوتشوا، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1959.

أعياد ومناسبات..

اليوم الوطني في الجزائر

عيد الاستقلال في أنتيغوا وباربودا.

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