رئيس الوزراء الأسكتلندي في إدانته لمجزرة جباليا: آسف لأن العالم لم يستطع حمايتكم

إدنبرة-سانا

أدان رئيس الوزراء الأسكتلندي حمزة يوسف المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي أمس في مخيم جباليا شمال قطاع غزة المحاصر، وأسفرت عن استشهاد وإصابة المئات، مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار.

وقال يوسف في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة إكس: “أشعر بالأسف لهؤلاء الرجال والنساء والأطفال الأبرياء في مخيم جباليا للاجئين لأن العالم لم يستطع حمايتهم، يجب إدانة هذا التجاهل الصارخ لحياة البشر بشكل لا لبس فيه، لا تدعوا المزيد من الأطفال يموتون، نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، لا أقل من ذلك”.

وأرفق يوسف منشوره بصورة للدمار الذي خلفه قصف طيران الاحتلال على الأبنية السكنية في مخيم جباليا، بينما يعمل الفلسطينيون وطواقم الإنقاذ على انتشال الجرحى والشهداء.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الفاشي على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول الماضي، أصدر رئيس الوزراء الأسكتلندي عدة تصريحات تطالب بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر.

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