خمسة مراكز لبيع الغراس المثمرة والحراجية في درعا

درعا-سانا

خصصت مديرية زراعة درعا اعتباراً من اليوم خمسة مراكز لبيع الغراس المثمرة و الحراجية للمواطنين.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس وائل الأحمد في تصريح لمراسل سانا أن المراكز تتوزع على مديرية الزراعة ومركزي إزرع ونهج لإنتاج الغراس المثمرة، موضحاً أن الغراس المثمرة المتوافرة تتنوع بين الزيتون والتين والرمان والإجاص والجوز البذري والفستق الحلبي البذري.

ولفت رئيس دائرة الحراج المهندس جميل العبد الله إلى أن الأصناف الحراجية المتوافرة تتمتع بالنوعية الجيدة والموثوقية العالية وتشمل السرو والصنوبر البروتي والثمري والازدرخت واللغستروم والنخيل المروحي والأكاسيا والأوكالبتوس الكينا وغيرها، مبيناً أن لدى زراعة درعا نحو 510 آلاف غرسة مثمرة وحراجية جاهزة للبيع.

قاسم المقداد

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