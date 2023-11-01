نيبينزيا ينتقد ازدواجية معايير الغرب بتجاهله جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

نيويورك-سانا

انتقد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، ازدواجية المعايير التي يتعامل فيها الغرب بتجاهله للعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة وتركيزه على ترويج مزاعم حول الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا لاتهام روسيا.

ونقلت وكالة “تاس” عن نيبينزيا قوله في كلمة اليوم أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة حول الوضع الإنساني في أوكرانيا أن الضفة الغربية وقطاع غزة يشهدان حالياً كارثة إنسانية ذات أبعاد هائلة، مؤكداً أن الغرب أظهر بالفعل ازدواجية معايير بشأن الوضع في الشرق الأوسط.

ولفت نيبينزيا إلى أن صراخ دول الغرب وحديثهم على مدن أوكرانية مدمرة وضربات روسية عشوائية مزعومة، في وقت تصمت فيه هذه الدول عما يشهده قطاع غزة الذي تحاول (إسرائيل) تسويته بالأرض منذ ثلاثة أسابيع فقط، وعلى مشاهد الدمار المباني والمستشفيات والمدارس المدمرة والمحترقة بالكامل.

وأشار نيبينزيا إلى أن دول الغرب امتنعت عن إدانة القتل الممنهج الذي ترتكبه (إسرائيل) بحق المدنيين الفلسطينيين، كما لم تحاول عقد اجتماعات لمجلس الأمن لهذا السبب ولم تؤيد أو تدعو لوقف إطلاق النار.

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