نقابات عمال النقل في بلجيكا تدعو أعضاءها إلى رفض تحميل أو تفريغ شحنات الأسلحة المرسلة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي

بروكسل-سانا

دعت نقابات عمال النقل البلجيكية اليوم أعضاءها إلى رفض تحميل أو تفريغ شحنات الأسلحة المرسلة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي لاستخدامها ضد الفلسطينيين.

ونقلت وكالة رويترز عن النقابات البلجيكية قولها في بيان مشترك: “بينما تجري عمليات إبادة جماعية في فلسطين يرى العاملون في مطارات مختلفة في بلجيكا شحنات أسلحة في طريقها إلى “إسرائيل”، مؤكدة أن تحميل أو تفريغ هذه الأسلحة يعني المساهمة في إمداد الأنظمة التي تقتل الأبرياء في غزة”.

وأضافت النقابات في بيانها “ إن العديد من النقابات العاملة في مجال الخدمات اللوجستية الأرضية تدعو أعضاءها إلى عدم التعامل مع أي رحلات جوية تحمل معدات عسكرية إلى الإسرائيليين “.