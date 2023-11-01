روسيا تقترح زيادة ميزانية الأونروا في ضوء المعاناة الإنسانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة

نيويورك-سانا

اقترحت نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ماريا زابولوتسكايا، زيادة ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا) في ضوء الأوضاع الراهنة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت زابولوتسكايا إلى زيادة حصة الميزانية العادية في نفقات الأونروا وجميع الدول إلى دعم هذه المبادرة، مشيرة إلى أن بلادها قدمت دائماً مساهمات إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهي مستعدة للقيام بذلك الآن.

يذكر أن مدير مكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان كريغ مخيبر أعلن في وقت سابق استقالته من منصبه احتجاجاً على تعاطي الهيئات الأممية مع الوضع في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة تحمل المنظمة مسؤولياتها.

ويعاني قطاع غزة من ويلات العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 25 على التوالي، ما زاد من المعاناة الإنسانية.

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