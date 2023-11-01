استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخرون مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيت أمر في مدينة الخليل وأودلا في نابلس والطور في القدس المحتلة واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى لاستشهاد طفل وإصابة العشرات بجروح وحالات اختناق.

إلى ذلك شهدت مدن الضفة الغربية مظاهرات حاشدة تنديداً بالمجزرة الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة المحاصر وراح ضحيتها أكثر من 400 فلسطيني بين شهيد وجريح.

واستشهد فلسطيني وأصيب سبعة آخرون اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة طوباس.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc