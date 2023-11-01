تضامناً مع الشعب الفلسطيني.. بوليفيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع (إسرائيل)

لاباز-سانا

أعلنت بوليفيا قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تضامناً مع الشعب الفلسطيني جراء ما يتعرض له من مجازر على يد قواته في قطاع غزة المحاصر.

وأدان الرئيس البوليفي لويس أرسي خلال استقباله اليوم في قصر الرئاسة بالعاصمة لاباز سفير دولة فلسطين في بوليفيا، جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة، مؤكداً دعم بلاده للمبادرات الدولية لتأمين إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع تماشياً مع القانون الدولي.

وشدد الرئيس أرسي على أنه لا يمكن السكوت والاستمرار بالسماح بمعاناة الشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال والنساء الذين لهم الحق بالعيش بأمان وسلام.

وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي عام 2009 احتجاجاً على عدوانها على قطاع غزة.

بدوره لفت السفير إلى أن الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر البشعة وعمليات التطهير العرقي في غزة والضفة الغربية وسياسة الأرض المحروقة والتدمير الشامل من مبان ومستشفيات ومدارس ودور عبادة، ما أسفر عن سقوط الآلاف بين شهيد وجريح، مؤكداً تمسك الفلسطينيين بأرضهم والدفاع عنها حتى نيل حريتهم واستقلالهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

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