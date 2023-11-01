مظاهرة حاشدة في لندن تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

لندن-سانا

شهدت العاصمة البريطانية لندن مساء اليوم مظاهرة حاشدة دعماً للشعب الفلسطيني وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت رويترز أن مئات الأشخاص احتشدوا في محطة ليفربول ستريت بالعاصمة البريطانية لندن، رافعين لافتات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكانت العاصمة البريطانية شهدت منذ العدوان الصهيوني على قطاع غزة عدة مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف، تندد بمجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق الأهالي في القطاع المحاصر، وتطالب بإنهاء هذا العدوان على غزة.

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