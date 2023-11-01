لبنان يعلن عزمه تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة استخدام (إسرائيل) الفوسفور الأبيض في اعتداءاتها على أراضيه

بيروت- سانا

أعلن لبنان اليوم عزمه تقديم شكوى جديدة ضد الكيان الإسرائيلي لاستخدامه الفوسفور الأبيض في اعتداءاته المتكررة على الأراضي اللبنانية.

وأوضح وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب، كما نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أنه أوعز لبعثة لبنان لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة استخدام “إسرائيل” الفوسفور الأبيض في اعتداءاتها المتكررة ضد لبنان، وقيامها عمداً بحرق الأحراج والغابات اللبنانية.

وتؤكد تقارير إخبارية متعددة ارتكاب كيان الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب باستخدامه الفوسفور الأبيض في قصف بلدات حدودية بجنوب لبنان مع فلسطين المحتلة.

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