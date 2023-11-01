تراجع النمو وانكماش الاقتصاد في منطقة اليورو

فرانكفورت-سانا

أظهرت بيانات اليوم أن الاقتصاد بدأ ينكمش في منطقة اليورو، ما يكشف التأثير المزدوج لاتباع البنك المركزي الأوروبي نهجاً مطرداً بشأن رفع أسعار الفائدة.

ونقلت رويترز عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات” قوله: إن”أسعار المستهلكين لم ترتفع إلا 2.9 بالمئة في تشرين الأول الجاري وهي أبطأ وتيرة لها منذ تموز 2021 فيما لا يزال البنك المركزي الأوروبي قلقاً بشأن عدم وصول التضخم إلى هدفه البالغ 2 بالمئة”.

وقال يوروستات في بيان منفصل: إن “الانخفاض السريع من خانة العشرات قبل عام واحد فقط كان له كلفته وهي انكماش اقتصاد منطقة اليورو 0.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى أيلول، واقترابه من الركود”.

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