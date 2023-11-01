البنوك المركزية تحافظ على معدلات شراء تاريخية للذهب في الربع الثالث من العام الجاري

لندن-سانا

أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي اليوم أن البنوك المركزية شهدت ثالث أقوى ربع سنوي من صافي الشراء للمعدن الثمين بكمية بلغت 337 طناً في الربع الثالث من العام الجاري.

وقال المجلس في تقريره الفصلي: إنه “رغم ارتفاع مشتريات البنوك المركزية فإنها تراجعت على أساس سنوي بنسبة 27 بالمئة في الربع الثالث”.

وارتفع طلب البنوك المركزية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 800 طن وهو رقم قياسي جديد خلال هذه الفترة.

وسجل الطلب العالمي لجميع القطاعات في الربع الثالث من العام الجاري تراجعا 6 بالمئة إلى 1147 طناً مقابل 1219 طناً في الربع المماثل من العام السابق.

وارتفع إجمالي المعروض من الذهب 6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام مع وصول إنتاج المناجم إلى مستوى قياسي منذ بداية العام بلغ 2744 طناً.

ويشهد الذهب إقبالاً باعتباره مخزناً للقيمة وأحد الملاذات الآمنة للاستثمار وقت الأزمات والحروب إلا أن الطلب يتأثر مع رفع أسعار الفائدة.

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